Clementina Bomba renuncia ao cargo de secretária-geral da Renamo após conflitos internos

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A Renamo, um dos principais partidos políticos no país, enfrenta uma nova reviravolta com a recente renúncia de Clementina Bomba ao cargo de Secretária-Geral.

A decisão, efectivada no último mês, diz respeito a conflitos internos no partido e a uma acentuada escassez de condições financeiras para a execução das suas actividades.

Em uma carta endereçada a Ossufo Momade, presidente da Renamo, à qual o “Notícias” teve acesso, Bomba revelou que a sua vontade de deixar o cargo remonta a 2025. No passado mês de Agosto desse ano, a ex-secretária-geral já havia submetido um pedido de renúncia, que até esta data não teve qualquer resposta por parte do líder do partido.

Clementina Bomba, que se destaca como a primeira mulher a ocupar este cargo, manifestou no seu documento que, após um ano do primeiro pedido, notou a persistência e agravamento da instabilidade interna. O silêncio de Momade a respeito da sua missiva fez com que Bomba se sentisse “moralmente desconfortável” para continuar a desempenhar as funções que lhe eram atribuídas.

Diante da firme decisão de Bomba em abandonar a liderança da Renamo, Ossufo Momade confrontou-se com a necessidade de aceitar a sua solicitação, resultando na emissão de um despacho de exoneração da ex-secretária-geral. A resposta, no entanto, não incluiu justificativas nem indicou um possível sucessor para o cargo deixado vago.

Clementina Bomba, agora com 61 anos, foi nomeada secretária-geral em Dezembro de 2022, substituindo André Magibire durante a IV Sessão Ordinária do Conselho Nacional da Renamo. A sua saída do cargo representa mais um capítulo na história tumultuada do partido, que continua a enfrentar desafios internos significativos.