Seguir MMO Notícias no Google



Uma tragédia abalou o bairro de Namutequeliua, no Posto Administrativo de Muhala Expansão, onde duas mulheres perderam a vida e outras seis pessoas ficaram feridas devido à queda de um embondeiro sobre duas residências na tarde deste domingo.

A chefe do Posto Administrativo, Julita Gilberto da Costa, relatou à nossa redacção que, ao receberem a notícia do incidente, as autoridades municipais mobilizaram esforços imediatos para remover os escombros e facilitar o resgate das vítimas. Um dos corpos encontrava-se soterrado, o que dificultou as operações de resgate.

Os corpos das duas mulheres, cujas identidades não foram divulgadas, foram retirados dos destroços por volta das 18 horas e, na manhã de hoje, realizaram-se os sepultamentos no cemitério local e em Anchilo. A responsável expressou a sua profunda tristeza pela ocorrência, salienta que este foi o primeiro incidente deste tipo na região.

Além das perdas humanas, a chefe do posto administrativo destacou as consequências sociais da tragédia, referindo que uma das vítimas deixa para trás cinco crianças, enquanto a outra deixa duas. Em resposta à situação, as autoridades municipais estão a considerar a remoção de outros três embondeiros na mesma área, uma vez que estes representam risco para os residentes das imediações. Os trabalhos de remoção estão programados para iniciar na próxima semana.