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A Electricidade de Moçambique (EDM) informa a população sobre a realização de cortes programados no fornecimento de energia eléctrica em várias localidades das províncias de Inhambane, Sofala e Maputo, entre os dias 17 e 19 de Novembro.

Esta medida é necessária para a execução de trabalhos de manutenção preventiva das infra-estruturas eléctricas.

Conforme comunicado da empresa, os cortes estão agendados para ocorrer entre as 07h00 e as 15h00, com a possibilidade de restabelecimento do serviço alguns minutos após o horário previsto, dependendo da evolução dos trabalhos em campo.

No dia 17 de Novembro, na província de Inhambane, as localidades afectadas incluem Unguana, Nhachengue e a Praia de Morrungulo. Em Sofala, os cortes vão impactar as áreas de Nhangau, Ndunda 1, Ndunda 2 e parte da Manga.

No dia seguinte, 18 de Novembro, a província de Maputo também será afectada, abrangendo a Vila de Ressano Garcia, o povoado de Mubobo, Chiparrango, Chaculo, parte do bairro Mahoche, e as vilas de Sábiè e Moamba.

Para o dia 19 de Novembro, estão previstos novos cortes em Maputo, especificamente em Mulotana e partes dos bairros Mavoco 2, Mahoche e Mugumbane. A província de Sofala também verá interrupções nas zonas de Manga Loforte e Mbatue.

A EDM solicita aos consumidores compreensão face aos eventuais inconvenientes decorrentes das interrupções no fornecimento de energia, sublinhando a importância da manutenção das infra-estruturas para garantir um serviço mais eficiente no futuro.