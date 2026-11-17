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A Polícia da República de Moçambique (PRM) desmantelou uma quadrilha especializada no furto e comercialização ilegal de automóveis nas cidades de Maputo e da Matola, resultando na detenção de quatro suspeitos e na recuperação de quatro viaturas.

Segundo as autoridades, o grupo circulava pelas vias urbanas para identificar alvos, desactivava os alarmes em fracções de segundos e accionava os veículos por meio de ligação directa. Os carros eram posteriormente descaracterizados e enviados, na maioria dos casos, para a província de Inhambane, onde eram revendidos a preços entre 35 mil e 45 mil meticais.

Um dos detidos, apontado como o líder do bando e reincidente nesse tipo de delito, confessou que tentou furtar um carro estacionado diante de uma residência após receber a encomenda de um motor para o modelo Toyota FunCargo.

Ao ser surpreendido pela proprietária, que gritou por socorro, o suspeito fugiu, mas acabou interceptado por moradores e escapou de um linchamento graças à rápida intervenção policial. O homem atribuiu os ferimentos que apresentava às agressões sofridas pela população antes da chegada dos agentes. A corporação informou que os quatro detidos seguem à disposição da Justiça para a responsabilização criminal.