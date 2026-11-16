Jovens contratadas para a FACIM 2026 denunciam incumprimento salarial e intimidações

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Mais de 30 jovens contratadas para actuar nos serviços de protocolo da Feira Internacional de Maputo (FACIM 2026) denunciam o atraso no pagamento pelos sete dias trabalhados no evento, encerrado em 5 de Setembro.

Segundo as trabalhadoras, as jornadas estendiam-se das 7h até entre 20h e 21h, com a promessa de remuneração em até 45 dias após o término da feira — prazo que já expirou. Para integrar a equipe, algumas chegaram a interromper os estudos por uma semana e outras deixaram seus empregos formais na expectativa de obter uma renda extra.

Recrutadas por uma empresa subcontratada pelo Ministério da Economia, as jovens relatam ter recebido apenas desculpas e um certificado de participação, que afirmam ser insuficiente para cobrir suas despesas básicas.

Em resposta, a coordenação da feira no Ministério da Economia informou que o processo de pagamento encontra-se em tramitação, mas não estipulou uma data para a quitação. Após a denúncia tornar-se pública, as trabalhadoras afirmaram estar sofrendo ameaças por meio de mensagens e áudios enviados pelos responsáveis da empresa contratante.