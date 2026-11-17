Moçambique registou aproximadamente 40 mil incidentes cibernéticos em 2025, com particular ênfase nas fraudes informáticas e nos pagamentos electrónicos. Esta informação foi divulgada pelo Governo durante o mês de Outubro, dedicado à sensibilização sobre segurança cibernética.
Lourino Chemane, Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC), fez estas revelações na abertura da segunda edição da Semana Internacional de Segurança Cibernética de Moçambique, que ocorre de 16 a 20 de Novembro em Maputo, contando com a participação de cerca de 250 pessoas.
Durante o evento, Chemane defendeu a transição de uma abordagem reactiva para um modelo preventivo, que inclui “monitorização contínua, detecção antecipada das ameaças e respostas coordenadas”, de modo a reforçar a protecção das infraestruturas críticas, dos sistemas do Estado e dos dados dos cidadãos.
O dirigente sublinhou também os progressos do país no Índice Global de Segurança Cibernética, elaborado pela União Internacional das Telecomunicações, que subiu do nível cinco para o nível três.
O ministro das Comunicações e Transformação Digital, Américo Muchanga, frisou que “a segurança cibernética deve ser compreendida como uma questão de soberania nacional, de segurança do Estado e de protecção dos interesses colectivos”. O governante mencionou a melhoria da pontuação de Moçambique no referido índice, que teve um aumento de 24,8 pontos em 2020 para 66,1 pontos em 2024, alertando, no entanto, para a necessidade de se evitar uma postura de complacência face aos riscos crescentes no espaço digital.
Muchanga destacou a entrada em vigor das Leis n.º 13/2026, relacionadas com a Segurança Cibernética, e n.º 14/2026, sobre Crimes Cibernéticos, ambas datadas de 1 de Julho. Estas leis estabelecem um enquadramento legal crucial para proteger o Estado no ambiente digital e responsabilizar os infractores.
O Governo está a trabalhar na actualização da Política e Estratégia Nacional de Segurança Cibernética para o período de 2026 a 2030, com foco na identificação e protecção das infraestruturas críticas, no reforço das equipas de resposta a incidentes e na criação de centros de operações de segurança.
O ministro acrescentou que a formação de especialistas e a atualização das competências dos profissionais das tecnologias de informação e comunicação, assim como a sensibilização dos cidadãos, são medidas essenciais para mitigar a exposição aos riscos cibernéticos.
A Semana Internacional de Segurança Cibernética tem como objetivo fortalecer a cooperação entre instituições públicas e privadas, além de definir recomendações e medidas práticas para melhorar a prevenção, deteção e resposta a incidentes cibernéticos no país.