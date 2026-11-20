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O Presidente da República, Daniel Chapo, inaugurou hoje a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e a Rede de Esgotos da cidade de Quelimane, um projecto que promete transformar as condições de saúde pública e de vida dos seus habitantes.

A cerimónia marcou o início da visita de trabalho de três dias do Chefe de Estado à província da Zambézia, inserida na agenda de Governação de Proximidade, Participativa e Inclusiva.

Durante a sua intervenção, o Presidente Chapo enfatizou que a construção da ETAR é uma resposta às características geológicas da região, especialmente ao elevado nível do lençol freático, que complicava o tratamento adequado das águas residuais. O projecto, que contou com a colaboração do Governo Central, do Governo Provincial, do Conselho Municipal e do Banco Mundial, visa proteger a saúde da população local, minimizando os riscos de contaminação e as doenças, como cólera e diarreias, associadas à descarga inadequada de resíduos.

Actualmente, a nova infra-estrutura irá beneficiar cerca de 19 mil pessoas, num município que conta com uma população estimada em 400 mil habitantes. O Presidente exprimiu a necessidade urgente de aumentar a capacidade do sistema de saneamento e de abastecimento de água, sublinhando que a cobertura existente permanece aquém do necessário.

O Chefe do Estado alertou sobre os problemas ambientais e sanitários causados pelo despejo de águas residuais não tratadas no rio dos Bons Sinais, um recurso vital para as comunidades que dependem dele para actividades como a pesca e a lavagem de roupa. Chapo explicou que a situação anterior teve um impacto negativo significativo na saúde pública, resultando em perdas humanas, e que a nova estação deverá contribuir para a mitigação desses problemas.

Além dos benefícios directos à saúde, o Presidente Chapo destacou que o acesso à água de qualidade permite às mulheres dedicarem mais tempo à produção agrícola e às crianças poderem concentrar-se nos estudos. O tempo antes destinado à busca de água poderá agora ser utilizado em actividades produtivas e educativas, promovendo assim o bem-estar familiar.

Na mesma nota, Chapo exhortou a Empresa Municipal de Saneamento a garantir a conservação e a manutenção da nova infra-estrutura, assim como pediu aos cidadãos que cumpram com os pagamentos das faturas de água, reforçando que as receitas são essenciais para a operação e manutenção do sistema.

O projeto da ETAR incluiu também a instalação de ligações domiciliárias para aproximadamente duas mil famílias e a construção de três estações elevatórias, além de 127 sanitários no Bairro Mapiazua. Foram executados 45 quilómetros de rede convencional na zona urbana e 15 quilómetros na zona periurbana, gerando mais de 400 postos de trabalho temporários durante o pico das obras, dos quais 32 foram ocupados por mulheres.