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A Empresa Nacional de Aquisição de Produtos Petrolíferos (ENAPP) anunciou que as perturbações no fornecimento de combustível de aviação (JET A1) que afectaram os aeroportos de Nacala e Nampula já foram ultrapassadas.

Em comunicado, a ENAPP esclarece que o abastecimento de combustível à aviação nas referidas localidades está garantido, eliminando assim os constrangimentos que prejudicavam as operações aéreas. Esta declaração surgiu apenas dois dias após a queixa da empresa pública Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), que informou sobre restrições temporárias no abastecimento de combustível para aviões.

Relativamente ao fornecimento de outros produtos petrolíferos, como gasolina, gasóleo e gás de cozinha, a ENAPP assegura que os programas de importação estão a decorrer com normalidade, não havendo registos de alterações nos processos previstos. A companhia confirmou ainda a programação de descargas de combustíveis para os meses de Novembro e Dezembro, com destino aos terminais de Maputo, Beira, Nacala e Pemba, com o intuito de reforçar a reposição de stocks e garantir a continuidade do abastecimento em todo o território nacional.

Neste contexto, a ENAPP fez um apelo à população para manterem a calma e serenidade, frisando que os processos de importação e reposição de stocks estão a ser realizados sem quaisquer problemas, afastando razões para o alarme.

A instituição reafirma assim os seus esforços para garantir a disponibilidade e a estabilidade do abastecimento de produtos petrolíferos no mercado moçambicano.