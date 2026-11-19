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A ponte metálica situada sobre o rio Revué, na Estrada Nacional Número 260 (N260), que liga Chimoio a Sussundenga, foi reaberta ao trânsito na quarta-feira, 18 de Novembro.

A suspensão da circulação, que durou duas semanas, foi provocada pelo colapso de um dos vãos da estrutura, incidente ocorrido no dia 4 do corrente mês.

A reabertura da ponte é condicionada, permitindo apenas a passagem de viaturas com peso bruto total máximo de 10 toneladas, incluindo o peso do veículo e da carga. A Administração Nacional de Estradas (ANE) comunicou que a circulação de veículos que excedam este limite está proibida, devendo estes utilizar rotas alternativas previamente sinalizadas.

Segundo a ANE, o desabamento do vão da ponte foi causado pela passagem de um veículo sobrecarregado. Para restabelecer provisoriamente a fluidez do trânsito, foram realizados trabalhos que incluíram a remoção parcial da estrutura metálica danificada e a construção de um aterro de pedra rachão no vão afectado. A estrutura recuperada junto ao primeiro pilar também recebeu um reforço, e foram instaladas barreiras de protecção e sinalização dos limites de carga nos acessos à ponte.

A restrição de peso será mantida até que novas avaliações técnicas sejam realizadas, de modo a rever as condições de circulação. A ANE sublinha que a violação dos limites estabelecidos poderá resultar em sanções conforme a legislação vigente.

Simultaneamente, a ANE prevê concluir, no prazo de 30 dias, a reabilitação do desvio adjacente à ponte, que permitirá o trânsito de camiões pesados e viaturas ligeiras enquanto decorre a construção de um novo tabuleiro com capacidade de carga superior. Esta nova infra-estrutura visa assegurar condições de travessia mais seguras e duradouras nesta via crucial entre Chimoio e Sussundenga.