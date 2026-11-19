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A Selecção Nacional de Futebol Sub-17 de Moçambique, conhecida como “Mambinhas”, dará início à sua participação no Campeonato do Mundo Sub-17, que decorre no Qatar, na quinta-feira, 19 de Novembro, às 17h00, contra a Dinamarca. A partida está agendada para o Campo Bader Bilal, situado no Complexo Aspire Zone, em Doha, a capital do Qatar.

Integrados no Grupo “C”, os jovens talentosos moçambicanos chegam à competição com um espírito elevado, resultado da conquista de um torneio internacional que disputaram durante um estágio no Dubai. Mércio João, enviado especial da RM Desporto, reporta os preparativos e a expectativa em torno deste importante desafio.

Depois do confronto com a Dinamarca, os “Mambinhas” enfrentarão a Argentina no dia 22 de Novembro, em jogo que corresponde à segunda jornada do grupo. O último desafio da fase de grupos será contra a Austrália, marcado para 25 de Novembro.

A abertura oficial da competição também ocorrerá a 19 de Novembro, com o embate entre as selecções do Qatar, na qualidade de anfitrião, e do Panamá.