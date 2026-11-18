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Mais de 500 famílias na localidade de Ngulelene, no distrito de Limpopo, na província de Gaza, acusam o governo de ter destruído 510 hectares de campos agrícolas.

Esta acção ocorreu no âmbito do “Projecto de Terras Infraestruturadas”, que está a ser implementado sem o devido consentimento das comunidades locais.

De acordo com fontes locais citadas pelo jornal independente ‘O País’, partes das terras em questão estão formalmente protegidas por Direitos de Uso e Exploração de Terras (conhecidos como DUATs).

Um dos afectados relatou: “Invadiram e tomaram as áreas onde cultivamos os nossos produtos. São ladrões, enquanto deveriam estar a proteger-nos. No dia 9 de Setembro do mês passado, um escavador chegou e destruiu os amendoins e outras culturas que tinha no meu campo, sem qualquer aviso prévio sobre este projecto de desenvolvimento urbano que pretendem implementar aqui na nossa área de Ngulelene.”

O mesmo agricultor acrescentou: “Não nos deram qualquer compensação. Assim, não lhes forneceremos a terra para trabalhar.”

Em resposta à frustração da população, o Secretário de Estado da província de Gaza, Jaime Neto, reconheceu falhas no processo de diálogo. Neto garantiu a suspensão das actividades em busca de uma solução para o conflito. “Como governo, não podemos impor a nossa vontade. Continuamos em discussões e encarregamos as autoridades locais de prosseguir com o diálogo. Temos o objectivo de criar muitos empregos, disponibilizar terras com infraestrutura para os jovens e atrair investimentos. Porém, é complicado transmitir esta mensagem a uma comunidade que se sente frustrada com os procedimentos”, afirmou Neto.