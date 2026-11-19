Seguir MMO Notícias no Google



O deputado da bancada parlamentar da Renamo, Arnaldo Chalaua, reiterou a importância da criação imediata de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar os elevados níveis de poluição dos rios no distrito de Moma, localizado na província de Nampula.

O apelo foi feito antes do início da ordem do dia, que incluiu a discussão de uma Informação da Comissão de Petições, Queixas e Reclamações, bem como a análise de outras propostas de lei em especialidade.

Chalaua enfatizou a necessidade premente de abordar este problema, realçando os impactos que a poluição tem gerado na vida das comunidades locais. “Colocamos esta questão conscientes e cientes do impacto que está a causar nas vidas. Na hierarquia dos bens, a pessoa humana ocupa o primeiro lugar”, afirmou o deputado durante a sua intervenção.

O parlamentar destacou que a questão em causa transcende as rivalidades partidárias, uma vez que envolve a protecção de vidas humanas. Segundo o deputado, os cidadãos de Moma estão a sofrer consequências fatais em decorrência da poluição dos rios. “São vidas. Não estamos a falar de outras coisas, estamos a falar de vidas humanas. São cidadãos que, na verdade, são extremamente importantes. Uma única pessoa é importante neste país”, sublinhou.

Por último, Chalaua apontou para a necessidade de envolver especialistas na área ambiental, capaz de avaliar a gravidade da situação e de propor soluções adequadas para mitigar os efeitos da poluição nos rios da região.