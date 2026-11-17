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Os Serviços Distritais de Saúde de Mandlakazi, na província de Gaza, admitiram que profissionais da área têm cobrado valores monetários aos familiares de pacientes para custear o abastecimento de ambulâncias, alegando insuficiência de combustível nas unidades sanitárias.

O caso veio a público após a denúncia da família de Cheila Sitoe, de 39 anos, diagnosticada com anemia, que morreu enquanto aguardava transferência para o Hospital Provincial de Xai-Xai.

Segundo os parentes, foi exigido o pagamento de 2.950 meticais para o combustível da viatura, quantia que não conseguiram reunir a tempo de salvar a paciente.

Em resposta à denúncia, o director dos Serviços Distritais de Saúde de Mandlakazi, Casimiro Manhique, confirmou a prática e justificou que a escassez de combustível leva as equipes a solicitarem apoio financeiro às famílias para viabilizar o transporte de emergência.

O episódio gerou fortes questionamentos sobre a gestão dos recursos públicos no sector da Saúde e a responsabilidade do Estado em garantir o atendimento gratuito de urgência, evidenciando os riscos impostos aos cidadãos quando a falta de insumos compromete transferências médicas vitais.