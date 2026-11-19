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O Governo de Moçambique anunciou a implementação, ainda este ano, de um novo modelo de exames finais, que será baseado em enunciados diferenciados por província.

Esta iniciativa tem como objectivo reduzir o risco de fraudes e limitar a repetição de provas em regiões onde sejam detectadas irregularidades.

A medida foi divulgada na terça-feira pelo porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa, durante uma sessão do Conselho de Ministros. Impissa explicou que, em vez de um único modelo de prova para todo o território nacional, será preparado um enunciado específico para cada província, assim como um para a cidade de Maputo.

“Cada província vai realizar um único exame, não haverá um exame de modelo único. Este modelo possibilitará a realização de exames com conteúdos distintos em cada região”, elucidou o porta-voz.

O novo modelo de exames será aplicado nas avaliações finais do presente ano lectivo, envolvendo os alunos da 7.ª, 9.ª e 12.ª classes, bem como os subsistemas de educação de adultos e a formação de professores.

Impissa acrescentou que, na eventualidade de se detectar uma fraude numa província, a possível repetição do exame poderá ser restrita à região afectada, sem necessitar da anulação da prova a nível nacional.

O porta-voz salientou que, mesmo em caso de fuga de um enunciado, aqueles que tiverem acesso ao documento não saberão em que província este será utilizado, diminuindo assim as chances de obter vantagens através da divulgação antecipada da prova.