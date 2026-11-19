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Um agente de limpeza de 34 anos foi detido pela Polícia da República de Moçambique (PRM), na 25.ª esquadra, indiciado pelo furto e uso fraudulento de um cartão bancário na cidade de Maputo, causando um prejuízo superior a 1,7 milhão de meticais.

Segundo as autoridades policiais, o suspeito teria subtraído o cartão no escritório da vítima durante o expediente, aproveitando-se do fato de o item ser novo e estar acompanhado do envelope com o código PIN inicial. Com os valores desviados ao longo de mais de um mês e meio — incluindo saques diários de quase 20 mil meticais —, o homem adquiriu um automóvel, três motocicletas (uma delas oferecida de presente a um amigo), três celulares, uma caixa de som e presentes para familiares.

A captura ocorreu quando o suspeito tentava comprar dois minibuses e os vendedores notaram a divergência entre o nome impresso no cartão e os seus documentos de identificação. Em sua versão, o detido alegou ter encontrado o cartão na rua e decidido usar o dinheiro após consultar o saldo em um caixa electrónico, afirmando não ter devolvido o objecto por desconhecer o nome do proprietário, apesar de identificá-lo visualmente.

A porta-voz do Comando da PRM na Cidade de Maputo, Marta Pereira, informou que a vítima não havia notado o furto até ser contactada pela polícia, pois as movimentações foram efectuadas antes da activação do serviço de alertas móveis da conta.