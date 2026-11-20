Vagas de emprego do dia 20 de Novembro de 2026

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Foram publicadas hoje, dia 20 de Novembro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

Clique aqui para baixar a edição em PDF.

Vagas de emprego abertas para hoje:

A Delim – Limpeza e Manutenção E.I, em Maputo, está a recrutar um (1) Motorista. Saiba mais.

A UNICEF pretende recrutar um (1) Child Protection Programme Specialist – Children in Street Situations (CiSS). Saiba mais.

O Socremo-Microbanco, S.A. pretende recrutar um(a) Gestor(a) de Produtos e Desenvolvimento de Negócios. Saiba mais.

O Access Bank Mozambique pretende recrutar um (1) Gestor de Clientes – Banca Comercial. Saiba mais.

O Centro de Colaboração em Saúde (CCS) pretende recrutar um (1) Oficial Sénior de M&A. Saiba mais.

Vagas de emprego ainda abertas

O First National Bank (FNB) pretende recrutar um (1) Analista de Testes – TI. Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Responsável de Armazém (m/f). Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Supervisor de Lubrificação | Mina (m/f). Saiba mais.

A Absa pretende recrutar um (1) Product Risk Officer. Saiba mais.

A INFARMA – Indústria Farmacêutica, Lda. pretende recrutar um(a) profissional para integrar a sua equipa, na posição de Oficial de Produção. Saiba mais.

A McDermott International pretende recrutar um (1) Deputy Site HR Manager/ Expatriate Coordinator. Saiba mais.

A EDINTE, Lda. procura um(a) estagiário(a) remunerado(a) para a posição de Assistente de Contabilidade. Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Diretor de Obra | Rodoviária (m/f). Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Coordenador – Educação em Emergências – ECHO REACH (Cabo Delgado). Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Gestor – Projecto/Consórcio (Cabo Delgado e Nampula). Saiba mais.

O Observatório do Meio Rural (OMR) pretende recrutar um/a (1) Gestor(a) de Comunicação e Imagem Sénior. Saiba mais.

O Colégio Vila Mágica pretende recrutar um/a (1) Secretário(a) Administrativo(a). Saiba mais.

A McDermott International pretende recrutar um (1) Project Engineer (LNG Project Engineer). Saiba mais.

A Saipem pretende recrutar um (1) Deputy Construction Manager Marine. Saiba mais.

A World Food Programme (WFP) pretende recrutar um (1) Supply Chain Early Warning Expert. Saiba mais.

A Team Construções pretende recrutar um (1) Fiel de Armazém. Saiba mais.

A N’weti, uma Organização Nacional Não Governamental que opera desde 2008 na promoção de mudanças sociais e comportamentais positivas, está a recrutar dois (02) Oficiais de Projecto. Saiba mais.

A N’weti, uma Organização Nacional Não Governamental que opera desde 2008 na promoção de mudanças sociais e comportamentais positivas, está a recrutar três (03) Supervisores(as) de Campo. Saiba mais.

A CFAO Mobility Mozambique, Lda., distribuidor oficial das marcas Toyota, Hino e Suzuki, pretende contratar um (1) Responsável de Concursos. Saiba mais.

A Prohealth, Lda. pretende recrutar um (1) Gestor(a) de Procurement (Compras e Aprovisionamento). Saiba mais.

A Sasol pretende recrutar um (1) Manager Wells, Roads And Cpf Assets. Saiba mais.

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende recrutar um/a (1) Consultor (a) Especialista em Finanças Públicas em Niassa/Lichinga. Saiba mais.

A Confiança Seguros pretende recrutar um (1) Contabilista. Saiba mais.

A World Food Programme (WFP) pretende recrutar um (1) Driver. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI) pretende recrutar um (1) Chief of Party – FFP (Maputo). Saiba mais.

A Movitel, S.A., através do Departamento de IP, pretende recrutar dois (2) Técnicos para a área de Acesso IP. Saiba mais.

O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência (FAMOD) pretende recrutar uma (1) Consultoria. Saiba mais.

A EMS PHARMA, Lda., empresa dedicada à importação, distribuição e comercialização de produtos farmacêuticos e de saúde, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Motorista. Saiba mais.