Alerta de chuvas fortes e ventos até quarta-feira à noite

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O Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) emitiu um alerta para as condições meteorológicas adversas que vão vigorar até às 24h00 de quarta-feira, 25 de Novembro.

O boletim de aviso n.º 063/INAM-SCPM/250.2/2026, divulgado na terça-feira, 24 de Novembro, indica a previsão de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas e ventos com rajadas significativas.

Segundo a previsão, os acumulados de precipitação poderão situar-se entre 30 e 50 milímetros em 24 horas, com possibilidade de valores a ultrapassar os 50 milímetros em algumas áreas.

As províncias abrangidas pelo alerta incluem Maputo, Gaza, Inhambane, Manica e Sofala. Em Maputo, os distritos de Matutuíne, Namaacha, Boane, Moamba, Magude, Manhiça e Marracuene, bem como as cidades de Maputo e Matola, estão entre as zonas sob vigilância. Na província de Gaza, os distritos afectados são Massingir, Chókwe, Chongoene, Bilene, Limpopo, Mandlakazi, Chicualacuala, Mapai, Massangena, Mabalane, Chigubo, Chibuto e Guijá, incluindo a cidade de Xai-Xai.

Na província de Inhambane, os distritos de Jangamo, Homoíne, Morrumbene, Panda, Funhalouro e Mabote estão sob alerta. Em Manica, os distritos de Machaze, Mossurize, Sussundenga e Macate também fazem parte das áreas indicadas, enquanto em Sofala, os distritos de Dondo, Nhamatanda, Gorongosa, Cheringoma e Muanza estão incluídos.

Dada a previsibilidade de chuvas torrenciais e trovoadas, o INAM recomenda à população que adopte medidas de precaução e segurança adequadas.