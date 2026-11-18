Dezassete pessoas morrem na queda de avião de transporte militar russo

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Um avião de transporte militar russo do modelo An-12 caiu na noite de terça-feira (17) na região de Kemerovo, na Sibéria, provocando a morte de todas as 17 pessoas que estavam a bordo.

O acidente ocorreu às 20h27 no horário local, nas proximidades do vilarejo de Yagunovo, e foi confirmado pelo governador regional, Ilya Seredyuk.

Registos de uma câmera de segurança captaram o instante da queda, mostrando um ponto luminoso descendo rapidamente em direção ao solo, seguido por um forte clarão no momento do impacto. Segundo as autoridades locais, as causas do acidente ainda estão sob investigação.