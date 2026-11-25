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Eduardo Samo Gudo, Director-Geral do Instituto Nacional de Saúde (INS) de Moçambique, foi eleito presidente da Associação Internacional dos Institutos Nacionais de Saúde Pública (IANPHI), tornando-se o primeiro africano a liderar esta relevante organização internacional, que agrega instituições de saúde pública de 112 países.

A eleição teve lugar durante a Reunião Anual da IANPHI, que se realizou entre os dias 17 e 20 de Novembro de 2026, sob os auspícios da Autoridade de Saúde do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Com esta vitória, a designação de Samo Gudo representa um marco histórico não só para Moçambique, mas também para o continente africano, num contexto global onde os desafios de saúde são cada vez mais prementes, exigindo uma colaboração robusta entre os institutos nacionais.

A nomeação é vista como um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde em Moçambique, que tem contribuído para o fortalecimento do sistema de saúde pública, bem como da sua liderança na região e no contexto global da saúde.

Com esta nova responsabilidade, Moçambique poderá reforçar a sua presença nas discussões internacionais sobre saúde pública, tendo a oportunidade de influenciar directamente as prioridades e directrizes globais do sector. A IANPHI é reconhecida como uma das maiores redes de instituições de saúde pública, abrangendo organizações de todos os continentes.