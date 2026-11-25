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Três jovens foram detidos na cidade de Quelimane, província da Zambézia, sob suspeita de furtar equipamentos essenciais para a segurança operacional do aeroporto local.

Segundo a Polícia da República de Moçambique (PRM), o material subtraído inclui sistemas de iluminação, sinalização e meteorologia, indispensáveis para orientar as manobras de pouso e decolagem das aeronaves, gerando prejuízos avaliados em mais de um milhão de meticais e colocando em risco o tráfego aéreo.

Segundo as autoridades, o primeiro suspeito foi surpreendido e detido em flagrante delito, indicando posteriormente o envolvimento dos outros dois jovens.

Enquanto o primeiro indiciado confessou a participação em pelo menos três episódios de furto nas instalações aeroportuárias, os dois comparsas negam o crime e alegam que foram detidos apenas por manterem laços de amizade com o acusado principal.