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O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) efectuou uma significativa apreensão de 334 quilogramas de metanfetamina na localidade de Phambara, situada no distrito de Vilankulo, na província de Inhambane. A operação resultou na detenção de dois cidadãos moçambicanos.

A droga, acondicionada em 257 tigelas e transportada numa viatura da marca Mahindra, foi encontrada por volta das 02 horas, após a equipa do SERNIC ter recebido informações sobre o descarregamento de estupefacientes na praia de Vilankulo.

Hilário Lole, porta-voz do SERNIC, comunicou que a equipa operativa deslocou-se à província de Inhambane no dia anterior, após verificação de movimentações suspeitas na região. Durante a operação, os indivíduos detidos tentaram subornar os agentes, oferecendo cinco milhões de meticais com a intenção de garantir a sua libertação e a devolução da droga, proposta que foi prontamente rejeitada pelos investigadores.

Lole esclareceu que os suspeitos serão apresentados ao juiz de instrução criminal dentro dos prazos legais, onde terá lugar o primeiro interrogatório e a eventual aplicação de medidas de coacção. A droga será incinerada após a recolha das amostras necessárias para a realização de perícias, as quais servirão como provas no processo judicial.

Esta apreensão em Inhambane ocorre apenas um dia após o SERNIC ter confiscado 122 quilogramas da mesma substância na Ilha de Moçambique, província de Nampula.

O porta-voz indicou ainda que, nos dias 6 e 19 de Novembro, foram apreendidos outros 145 quilogramas de metanfetamina no distrito de Mossuril, bem como 47 quilogramas em Ressano Garcia, na província de Maputo, também acondicionados em tigelas.