Exames finais arrancam na próxima segunda-feira em todo o território nacional

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Um total de 10.526.612 alunos será submetido aos exames finais do presente ano lectivo em todo o território moçambicano a partir da próxima segunda-feira.

A informação foi anunciada na terça-feira (24) pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, no término da 34.ª sessão ordinária do órgão.

Segundo os dados detalhados pelo Governo, a distribuição dos candidatos compreende 7.990.389 estudantes do ensino primário, 1.702.359 do primeiro ciclo do ensino secundário geral e 833.865 do segundo ciclo do ensino secundário geral.

A avaliação deste ano incorpora um novo modelo preventivo anunciado pelo Executivo, no qual cada província aplicará enunciados diferenciados e contará com vigilância reforçada para travar fraudes académicas.