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O Tribunal Administrativo indeferiu, pela segunda vez, uma providência cautelar apresentada pela empresa CIM, S.A. contra o Mecanismo de Importação de Arroz e Trigo, instituído em Abril pelo Diploma Ministerial n.º 31/2026.

A decisão consta do Acórdão n.º 163/2026, de 12 de Novembro, e mantém plenamente em vigor o regime coordenado pelo Instituto de Cereais de Moçambique (ICM), que segue responsável pela planificação e monitoria das importações dos dois cereais com o objectivo de assegurar o abastecimento nacional e a estabilidade dos preços.

Este representa o segundo revés judicial da empresa na mesma disputa, após o tribunal já ter negado anteriormente um pedido semelhante para suspender a eficácia do Diploma Ministerial n.º 132/2025.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (23), a direcção-geral do ICM reafirmou que a sua actuação permanece estritamente enquadrada nas competências legais para organizar o sector cerealífero e salvaguardar o interesse público.