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O empresário Shemir Sokataly, proprietário do Grupo Maëva — uma das maiores empresas moçambicanas nos sectores de produção de óleos alimentares, artigos de higiene e limpeza e avicultura — foi detido nas Maurícias no dia 23 de Outubro de 2026, em cumprimento de um mandado de captura internacional emitido pelas autoridades de Madagáscar.

Segundo o jornal mauriciano L’Express e publicações da imprensa malgaxe, o empresário é investigado por suspeita de envolvimento no financiamento de um suposto plano de ataque e incêndio à prisão de alta segurança de Tsiafahy, em Madagáscar, visando facilitar a fuga do coronel Patrick Rakotomamonjy.

Sokataly compareceu perante a Justiça mauriciana no dia 26 de Outubro, enquanto as autoridades de Madagáscar formalizaram o pedido oficial de extradição, chegando a enviar uma delegação de magistrados e oficiais de polícia às Maurícias para instruir o processo.

Até o momento, o caso aguarda decisão definitiva dos tribunais mauricianos sobre a transferência do empresário para território malgaxe, não havendo confirmação pública sobre a conclusão do trâmite judicial.