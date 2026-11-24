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A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve recentemente oito indivíduos no distrito de Gondola, na província de Manica, suspeitos de estarem envolvidos em uma série de assaltos a residências e estabelecimentos comerciais.

Dentre os detidos, sete fazem parte de uma rede responsável por assaltos a residências, enquanto um foi neutralizado após realizar um roubo em um comércio no posto administrativo de Inchope. Durante as acções delituosas, os suspeitos utilizaram armas de fogo, além de objectos contundentes como catanas e martelos.

Os indivíduos envolvidos têm idades entre 29 e 32 anos. Na operação policial, foi possível recuperar vários bens, incluindo motorizadas, congeladores e telemóveis.

O chefe do departamento de Relações Públicas no comando provincial de Manica, Mouzinho Manasse, informou que os assaltos ocorriam nas zonas de Inchope, Gondola, Messica e Chimoio, além de se estenderem aos distritos de Gorongosa e Nhamatanda, na província de Sofala. “Essas detenções resultam do trabalho operativo da polícia, após várias denúncias sobre assaltos. Conseguimos neutralizar sete indivíduos que faziam parte de um grupo de doze. A PRM está empenhada em localizar os restantes membros da quadrilha”, explicou Manasse.

Três dos sete detidos encontram-se internados no Hospital Provincial de Chimoio, tendo sido atingidos durante a operação policial. A polícia está a intensificar esforços para capturar outros cinco fugitivos, accionando todas as linhas operativas necessárias para garantir que todos os envolvidos sejam levados à justiça. Os assaltantes utilizavam objectos cortantes e contundentes para perpetrar os crimes, dentro de uma operação designada Plano Operativo Limpeza.

Adicionalmente, foi neutralizado outro cidadão que integrava um grupo que assaltou um estabelecimento comercial na área do cruzamento de Inchope. Três outros indivíduos estão sob custódia policial no distrito de Marracuene, na província de Maputo, e serão transferidos para Gondola para responderem pelos seus actos.

Um dos integrantes do grupo, identificado pelo nome de “Jemusse”, confessou ter participado das atividades criminosas nos últimos três meses. Em suas declarações, Jamusse relatou que sua função era arrombar portas com um martelo, permitindo o acesso dos outros integrantes para retirar os bens. “Após arrombar a porta, eu permanecia do lado de fora e recebia um pagamento pelo trabalho realizado”, contou.

A situação continua a ser monitorada pelas autoridades, que garantem a continuidade das operações de combate ao crime na região.