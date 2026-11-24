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A empresa Rede Viária de Moçambique (REVIMO) apresentou uma reclamação de prejuízos que ultrapassam os 200 milhões de meticais, alegadamente resultantes das manifestações que ocorreram após as eleições.

Estas manifestações foram convocadas pelo ex-candidato presidencial, Venâncio Mondlane.

A questão será abordada na sessão de julgamento do político Venâncio Mondlane, que decorre esta segunda-feira no Tribunal Supremo. Este dia marca o quinto dia do processo, o qual continua com a produção de provas. A sessão contará com a intervenção do assistente do Ministério Público, representado pelo advogado Rodrigo Rocha.

O advogado terá a oportunidade de questionar o arguido a respeito do seu suposto envolvimento na convocação das manifestações e nas orientações emitidas para a não cobrança de portagens nas estradas sob a gestão da REVIMO.

A empresa considera-se vítima dos acontecimentos, uma vez que, além da paralisação da cobrança de portagens, a destruição de infraestruturas e estruturas de apoio é apontada como factores que contribuíram para os danos financeiros reclamados.

A intervenção do assistente do Ministério Público tem como objectivo esclarecer as circunstâncias em que se deram os danos e o alegado envolvimento de Venâncio Mondlane nas situações ocorridas.

Após esta fase, o julgamento continuará com a apresentação da defesa do ex-candidato, seguindo-se as demais etapas do processo judicial.