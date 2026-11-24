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A Primeira-Dama de Moçambique, Gueta Chapo, dá início ao Programa de Alimentação Escolar na Escola Primária de Murripa, situada no distrito de Mecúfi, na província de Cabo Delgado. Este programa inovador tem como objetivo beneficiar mais de 89.300 alunos até ao ano de 2030.

A iniciativa é promovida pelo Ministério da Educação e Cultura, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PRONAE), e conta com a colaboração da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN), além do apoio financeiro da Fundação Moçambique LNG. O projecto abrange um total de 81 escolas localizadas nos distritos de Chiúre, Namuno, Mecúfi, Metuge, Palma, Balama e Montepuez.

Com o intuito de melhorar a nutrição infantil e as condições de aprendizagem, o programa também visa impulsionar a economia local. A aquisição de produtos agrícolas será efectuada a partir de produtores familiares, associações de agricultores e cooperativas, promovendo assim o desenvolvimento das comunidades circunscritas.

Esta estratégia está desenhada para fortalecer as cadeias locais de abastecimento alimentar, além de criar oportunidades de rendimento para os habitantes, fomentando envolvimento activo dos produtores locais no fornecimento de alimentos às escolas.