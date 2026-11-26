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As oito crianças raptadas durante um ataque ocorrido a 3 de Setembro no distrito de Marrupa permanecem desaparecidas. A confirmação foi feita pelo comando da polícia na província de Niassa.

Osvaldo Mahando, chefe do departamento de relações públicas da polícia provincial, revelou que, após o ataque, pelo menos três funcionários da instância turística da Coutada de Marangira conseguiram reintegrar-se nas suas famílias. Mahando indicou que existem esforços contínuos para estabelecer contacto com os raptadores, na esperança de iniciar negociações que possam permitir a devolução dos restantes indivíduos sequestrados durante a incursão.

Em declarações à RFI, o responsável policial frisou que a situação na região se mantém estável, em grande parte devido à presença activa das forças de defesa e segurança de Moçambique. Contudo, Mahando enfatizou a ausência de informações recentes sobre o estado das crianças raptadas e das outras vítimas.

O ataque à Coutada de Marangira resultou na morte de uma pessoa e deixou outra gravemente ferida. Além dos raptores, mais de duas mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, segundo as autoridades locais.

Desde 2017, a província de Cabo Delgado tem estado sob influência de uma insurgência armada que já causou mais de 6.600 mortes e deslocou mais de 1,2 milhões de pessoas. Alternativamente, desde 2025, têm-se registado incursões esporádicas nas províncias vizinhas do Niassa e Nampula.

Segundo o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), em Agosto de 2023, a violência armada em Cabo Delgado gerou 1.401 novos deslocados, com um aumento de 10% nos incidentes de conflito no primeiro semestre do ano, em comparação ao período homólogo.