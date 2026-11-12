Mozambique retoma projecto LNG e avança com novos investimentos em gás natural

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O ministro dos Recursos Minerais e Energia, Estêvão Pale, anunciou a retoma das actividades do projecto Mozambique LNG, que actualmente se encontra em fase de construção.

O anúncio ocorreu durante a primeira edição da África Gás e LNG Summit, realizada na capital moçambicana.

Estêvão Pale salientou os avanços significativos nos principais projectos de exploração de gás natural em Moçambique, enfatizando que o progresso destes investimentos traz novas oportunidades para o desenvolvimento da indústria energética do país.

Segundo informações divulgadas, a plataforma Coral Sul FLNG continua a sua produção de gás natural, enquanto o projecto Coral Norte FLNG se encontra em fase de construção, o que reforça a expansão das operações de exploração e liquefacção de gás em Moçambique.

No que respeita ao Rovuma LNG, o ministro indicou que o empreendimento está próximo da Decisão Final de Investimento (FID), uma etapa crucial para o avanço do projecto e a consolidação dos investimentos no sector do gás natural.

Durante o evento, o governante também defendeu que o desenvolvimento destes empreendimentos deve resultar em benefícios concretos para a economia nacional, realçando a importância da criação de empregos, do fortalecimento da participação das empresas moçambicanas na cadeia de valor e da disponibilização de gás natural para o mercado interno.