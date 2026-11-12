MozRural investe 22 milhões para reabilitar estrada em Tsangano

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O Programa de Economia Rural Sustentável (MozRural) está a investir 22 milhões de meticais na reabilitação de 31 quilómetros de estrada no distrito de Tsangano, na província de Tete.

Esta ação visa melhorar as condições de transporte e escoamento da produção agrícola para mais de 3.500 pequenos produtores locais, que enfrentavam dificuldades significativas nesse aspecto.

As obras abrangem a via que conecta a localidade de Maconge, no cruzamento de Josina, à localidade de Chiandame, em Limbune. A via é amplamente utilizada pelas comunidades na região, sendo um importante corredor para a movimentação de produtos agrícolas.

Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS), responsável pela implementação das obras, as intervenções incluirão a limpeza e melhoria dos sistemas de drenagem, bem como a recuperação de troços danificados.

As equipas de trabalho também procederão à construção e reabilitação de aquedutos e passagens de água, além do nivelamento da plataforma da estrada.

Célcio Maleane, engenheiro do FNDS, referiu que os trabalhos contemplam a abertura e regularização de valetas e sanjas, assim como o revestimento dos sistemas de drenagem, com o intuito de melhorar a transitabilidade da via, anteriormente classificada como intransitável.

Pedro Zucula, coordenador do MozRural no FNDS, destacou que a reabilitação é uma resposta direta às dificuldades enfrentadas pelos produtores no transporte da sua produção até aos mercados, em virtude do estado crítico da estrada. A nova infra-estrutura facilitará o acesso às feiras de comercialização de Monequera e Chiandame, que são os principais pontos de escoamento da produção agrícola para as comunidades beneficiadas.

O MozRural, em colaboração com o FNDS, tem como objectivo promover o desenvolvimento da economia rural sustentável, através de intervenções que visam melhorar as condições de produção, o acesso aos mercados, e as oportunidades de rendimento das comunidades rurais.