Rio Maputo em risco de inundações após aumento de descargas na barragem da África do Sul

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O caudal do rio Maputo apresenta uma subida significativa devido ao aumento das descargas da barragem de Pongolapoort, localizada na África do Sul.

Esta alteração, que ocorreu no dia 8 de Novembro, resultou num caudal de descarga de 700 metros cúbicos por segundo, conforme indicado pela Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH).

Espera-se que os efeitos desta manobra hidráulica sejam sentidos em território moçambicano nas próximas 48 horas, com a possibilidade de o caudal do rio atingir níveis críticos. A DNGRH alerta que as áreas ribeirinhas, em particular, poderão sofrer com inundações, afectando as machambas e a circulação rodoviária em localidades como Catuane, Salamanga e Tinonganine.

Em virtude do iminente risco de inundações na bacia hidrográfica do rio Maputo, a DNGRH recomenda que as comunidades ribeirinhas se abstenham de atravessar o rio e de aceder a áreas alagadas, especialmente nas machambas. Para aqueles que se vejam forçados a realizar a travessia, a DNGRH sugere que o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) organize a passagem da população em embarcações, sempre que estejam reunidas as condições de segurança.

A DNGRH compromete-se a continuar a monitorizar as descargas da barragem e os níveis de água no local de Madubula, com a intenção de fornecer actualizações à medida que a situação hidrológica se desenvolve.