Vagas de emprego do dia 12 de Novembro de 2026

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Foram publicadas hoje, dia 12 de Novembro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

Clique aqui para baixar a edição em PDF.

Vagas de emprego abertas para hoje:

A Absa pretende recrutar um (1) Financial Crime Operations Supervisor. Saiba mais.

A Sasol pretende recrutar um (1) Manager Wells, Roads And Cpf Assets. Saiba mais.

O First National Bank (FNB) pretende recrutar um (1) Supervisor da Linha do Cliente. Saiba mais.

Vagas de emprego ainda abertas

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende recrutar um/a (1) Consultor (a) Especialista em Finanças Públicas em Niassa/Lichinga. Saiba mais.

O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende recrutar um (1) Consultor Individual Especialista em Sistemas Solares Fotovoltaicos para Maputo. Saiba mais.

A Confiança Seguros pretende recrutar um (1) Contabilista. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI) pretende recrutar um (1) Oficial de Risco e Compliance – Cabo Delgado (Pemba). Saiba mais.

A DKT Mozambique pretende recrutar uma (1) Enfermeira. Saiba mais.

A AB InBev pretende recrutar um (1) Brewing Process Control Technician. Saiba mais.

A World Food Programme (WFP) pretende recrutar um (1) Driver. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI) pretende recrutar um (1) Chief of Party – FFP (Maputo). Saiba mais.

A Movitel, S.A., através do Departamento de IP, pretende recrutar dois (2) Técnicos para a área de Acesso IP. Saiba mais.

A AB InBev pretende recrutar um (1) Maintenance Controller. Saiba mais.

A Cartrack Moçambique pretende recrutar um (1) Representante de Vendas B2B. Saiba mais.

A IOM- International Organization for Migration pretende recrutar um (1) Supply Chain Assistant. Saiba mais.

A UNICEF pretende recrutar um (1) Programme Associate (G-6). Saiba mais.

A EMOSE procura um (1) Técnico Comercial – Seguro de Saúde para a Sede. Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Supervisor Lubrificação – Mina. Saiba mais.

A AB InBev pretende recrutar um (1) Process Artisan Leave Cover. Saiba mais.

A AB InBev pretende recrutar um (1) Process Artisan. Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Técnico de Planeamento e Controlo de Custos. Saiba mais.

A Saipem pretende recrutar um (1) Construction Subcontract Coordinator. Saiba mais.

A Catholic Relief Services (CRS) pretende recrutar um (1) Program Manager I, Emergency and Recovery. Saiba mais.

A Norwegian Refugee Council (NRC) pretende recrutar um (1) ICLA Officer. Saiba mais.

A VINCI pretende recrutar um (1) P&C Drilling Lead. Saiba mais.

O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência (FAMOD) pretende recrutar uma (1) Consultoria. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um/a (1) Coordenador/a Provincial – Gaza. Saiba mais.

A Action Contre La Faim pretende recrutar um (1) Field Manager. Saiba mais.

A Aga Khan Academy, Maputo pretende recrutar um (1) Head Chef. Saiba mais.

A Save the Children International (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com enfoque no bem-estar da criança, está a recrutar um(a) Coordenador(a) de Procurement para Maputo. Saiba mais.

A Save the Children International (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com enfoque no bem-estar da criança, está a recrutar um(a) Gestor/a Provincial de Programas para diversas províncias de Moçambique, especificamente Cabo Delgado. Saiba mais.

A EMS PHARMA, Lda., empresa dedicada à importação, distribuição e comercialização de produtos farmacêuticos e de saúde, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Motorista. Saiba mais.

Empresa individual no ramo de transporte de passageiros pretende contratar Motorista de Aplicativo para integração imediata na sua estrutura operacional em Maputo/Matola. Saiba mais.

A CRH Consultores, Lda pretende recrutar um/a (1) Consultor(a) de Viagens, para uma empresa que opera no ramo de Turismo, Logística e Transporte. Saiba mais.