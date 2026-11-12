Foram publicadas hoje, dia 12 de Novembro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:
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Vagas de emprego abertas para hoje:
1. Vaga para Financial Crime Operations Supervisor
A Absa pretende recrutar um (1) Financial Crime Operations Supervisor. Saiba mais.
2. Vaga para Manager Wells, Roads And Cpf Assets
A Sasol pretende recrutar um (1) Manager Wells, Roads And Cpf Assets. Saiba mais.
3. Vaga para Supervisor da Linha do Cliente
O First National Bank (FNB) pretende recrutar um (1) Supervisor da Linha do Cliente. Saiba mais.
Vagas de emprego ainda abertas
1. Vaga para Consultor (a) Especialista em Finanças Públicas em Niassa/Lichinga
O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende recrutar um/a (1) Consultor (a) Especialista em Finanças Públicas em Niassa/Lichinga. Saiba mais.
2. Vaga para Consultor Individual Especialista em Sistemas Solares Fotovoltaicos para Maputo
O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende recrutar um (1) Consultor Individual Especialista em Sistemas Solares Fotovoltaicos para Maputo. Saiba mais.
3. Vaga para Contabilista
A Confiança Seguros pretende recrutar um (1) Contabilista. Saiba mais.
4. Vaga para Oficial de Risco e Compliance – Cabo Delgado (Pemba)
A Save the Children Internacional (SCI) pretende recrutar um (1) Oficial de Risco e Compliance – Cabo Delgado (Pemba). Saiba mais.
5. Vaga para Enfermeira
A DKT Mozambique pretende recrutar uma (1) Enfermeira. Saiba mais.
6. Vaga para Brewing Process Control Technician
A AB InBev pretende recrutar um (1) Brewing Process Control Technician. Saiba mais.
7. Vaga para Driver
A World Food Programme (WFP) pretende recrutar um (1) Driver. Saiba mais.
8. Vaga para Chief of Party – FFP (Maputo)
A Save the Children Internacional (SCI) pretende recrutar um (1) Chief of Party – FFP (Maputo). Saiba mais.
9. Vaga para Técnicos de Acesso IP
A Movitel, S.A., através do Departamento de IP, pretende recrutar dois (2) Técnicos para a área de Acesso IP. Saiba mais.
10. Vaga para Maintenance Controller
A AB InBev pretende recrutar um (1) Maintenance Controller. Saiba mais.
11. Vaga para Representante de Vendas B2B
A Cartrack Moçambique pretende recrutar um (1) Representante de Vendas B2B. Saiba mais.
12. Vaga para Supply Chain Assistant
A IOM- International Organization for Migration pretende recrutar um (1) Supply Chain Assistant. Saiba mais.
13. Vaga para Programme Associate (G-6)
A UNICEF pretende recrutar um (1) Programme Associate (G-6). Saiba mais.
14. Vaga para Técnico Comercial – Seguro de Saúde para a Sede
A EMOSE procura um (1) Técnico Comercial – Seguro de Saúde para a Sede. Saiba mais.
15. Vaga para Supervisor Lubrificação – Mina
A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Supervisor Lubrificação – Mina. Saiba mais.
16. Vaga para Process Artisan Leave Cover
A AB InBev pretende recrutar um (1) Process Artisan Leave Cover. Saiba mais.
17. Vaga para Process Artisan
A AB InBev pretende recrutar um (1) Process Artisan. Saiba mais.
18. Vaga para Técnico de Planeamento e Controlo de Custos
A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Técnico de Planeamento e Controlo de Custos. Saiba mais.
19. Vaga para Construction Subcontract Coordinator
A Saipem pretende recrutar um (1) Construction Subcontract Coordinator. Saiba mais.
20. Vaga para Program Manager I, Emergency and Recovery
A Catholic Relief Services (CRS) pretende recrutar um (1) Program Manager I, Emergency and Recovery. Saiba mais.
21. Vaga para ICLA Officer
A Norwegian Refugee Council (NRC) pretende recrutar um (1) ICLA Officer. Saiba mais.
22. Vaga para P&C Drilling Lead
A VINCI pretende recrutar um (1) P&C Drilling Lead. Saiba mais.
23. Vaga para Consultoria
O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência (FAMOD) pretende recrutar uma (1) Consultoria. Saiba mais.
24. Vaga para Coordenador/a Provincial – Gaza
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um/a (1) Coordenador/a Provincial – Gaza. Saiba mais.
25. Vaga para Field Manager
A Action Contre La Faim pretende recrutar um (1) Field Manager. Saiba mais.
26. Vaga para Head Chef
A Aga Khan Academy, Maputo pretende recrutar um (1) Head Chef. Saiba mais.
27. Vaga para Coordenador de Procurement
A Save the Children International (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com enfoque no bem-estar da criança, está a recrutar um(a) Coordenador(a) de Procurement para Maputo. Saiba mais.
28. Vaga para Gestor/a Provincial de Programas
A Save the Children International (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com enfoque no bem-estar da criança, está a recrutar um(a) Gestor/a Provincial de Programas para diversas províncias de Moçambique, especificamente Cabo Delgado. Saiba mais.
29. Vaga para Motorista
A EMS PHARMA, Lda., empresa dedicada à importação, distribuição e comercialização de produtos farmacêuticos e de saúde, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Motorista. Saiba mais.
30. Vagas para Motorista de Aplicativo
Empresa individual no ramo de transporte de passageiros pretende contratar Motorista de Aplicativo para integração imediata na sua estrutura operacional em Maputo/Matola. Saiba mais.
31. Vaga para Consultor de Viagens
A CRH Consultores, Lda pretende recrutar um/a (1) Consultor(a) de Viagens, para uma empresa que opera no ramo de Turismo, Logística e Transporte. Saiba mais.