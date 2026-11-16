LAM avisa sobre cancelamentos e mudanças em voos devido a falta de combustível

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As Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) emitiram um alerta sobre possíveis alterações de horários, redução da oferta e até cancelamento de voos nos próximos dias.

Esta situação resulta de restrições temporárias no fornecimento de combustível de aviação Jet A-1, conforme indicado num comunicado enviado à comunicação social.

De acordo com a LAM, os fornecedores de combustível notificaram a transportadora sobre limitações no abastecimento, o que comprometerá a programação regular dos seus voos. Para minimizar o impacto desta situação, as equipas operacionais da companhia estão a trabalhar em estreita colaboração com os fornecedores e as autoridades aeronáuticas, priorizando a segurança das operações e a assistência aos passageiros afectados.

A companhia aérea recomenda aos passageiros que verifiquem o estado dos seus voos antes de se dirigirem ao aeroporto, utilizando para tal o website, a aplicação móvel ou a linha de apoio ao cliente. Adicionalmente, aconselha a actualização dos contactos telefónicos e endereços electrónicos associados às reservas, a fim de assegurar o recebimento de informações sobre eventuais alterações.

Os passageiros que se virem afectados por estas mudanças terão direito à remarcação gratuita ou ao reembolso, conforme a política de assistência em vigor. A LAM expressa a sua lamentação pelos possíveis constrangimentos e agradece a compreensão e colaboração dos seus passageiros e parceiros.