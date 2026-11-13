Descargas da barragem de Pongolapoort provocam inundações em Matutuíne

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A subida do caudal do rio Maputo está a provocar inundações nas localidades de Catuane, Salamanga e Tinonganine, no distrito de Matutuíne, afectando cerca de duas mil pessoas e destruindo mais de 500 hectares de culturas agrícolas em fase de maturação.

O cenário tende a agravar-se a partir desta sexta-feira (13), quando está previsto o pico das cheias em decorrência do aumento contínuo das descargas da barragem de Pongolapoort, na vizinha África do Sul.

No terreno, equipas do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) realizam o levantamento dos prejuízos e posicionam meios de resposta rápida para assistir às comunidades ribeirinhas em caso de emergência. Segundo as projecções das autoridades, a situação hidrológica na região só deverá começar a regressar à normalidade a partir do dia 21 de Novembro.