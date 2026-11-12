Destaque Vandalismo causa prejuízo de 20 milhões em aeroporto de Lichinga

Vandalismo causa prejuízo de 20 milhões em aeroporto de Lichinga


Os Aeroportos de Moçambique registaram prejuízos calculados em cerca de 20 milhões de meticais devido à vandalização e furto de equipamentos de sinalização luminosa no Aeroporto de Lichinga, na província do Niassa. 

Os incidentes ocorreram entre os dias 5 e 6 de Novembro, perpetrados por indivíduos ainda desconhecidos.

A situação levou o Secretário de Estado na Província do Niassa, Silva Livone, a realizar uma visita à área da pista afectada na terça-feira, 10 de Novembro. Durante a sua visita, Livone teve a oportunidade de avaliar a extensão dos danos causados às infra-estruturas aeroportuárias.

Na ocasião, Silva Livone condenou os actos de vandalismo e assegurou que os autores serão responsabilizados, enfatizando a necessidade de não haver tolerância para com os infractores. A comitiva incluiu também Saíde Júnior, Administrador do Pelouro de Administração e Finanças dos Aeroportos de Moçambique, que estava presente para acompanhar a situação com a devida atenção.

Face a este panorama alarmante, os Aeroportos de Moçambique apelaram à população para relatarem às autoridades qualquer comportamento suspeito, com o intuito de salvaguardar as infra-estruturas aeroportuárias e garantir a segurança das operações aéreas.

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