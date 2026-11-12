Vandalismo causa prejuízo de 20 milhões em aeroporto de Lichinga

Seguir MMO Notícias no Google



Os Aeroportos de Moçambique registaram prejuízos calculados em cerca de 20 milhões de meticais devido à vandalização e furto de equipamentos de sinalização luminosa no Aeroporto de Lichinga, na província do Niassa.

Os incidentes ocorreram entre os dias 5 e 6 de Novembro, perpetrados por indivíduos ainda desconhecidos.

A situação levou o Secretário de Estado na Província do Niassa, Silva Livone, a realizar uma visita à área da pista afectada na terça-feira, 10 de Novembro. Durante a sua visita, Livone teve a oportunidade de avaliar a extensão dos danos causados às infra-estruturas aeroportuárias.

Na ocasião, Silva Livone condenou os actos de vandalismo e assegurou que os autores serão responsabilizados, enfatizando a necessidade de não haver tolerância para com os infractores. A comitiva incluiu também Saíde Júnior, Administrador do Pelouro de Administração e Finanças dos Aeroportos de Moçambique, que estava presente para acompanhar a situação com a devida atenção.

Face a este panorama alarmante, os Aeroportos de Moçambique apelaram à população para relatarem às autoridades qualquer comportamento suspeito, com o intuito de salvaguardar as infra-estruturas aeroportuárias e garantir a segurança das operações aéreas.