Insurgentes de Cabo Delgado atacam e incendeiam 45 casas em Memba

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O Governo da província de Nampula anunciou a ocorrência de ataques terroristas no distrito de Memba, realizados por grupos armados provenientes de Cabo Delgado.

A ofensiva resultou no incêndio de 45 casas e na fuga de dezenas de famílias para áreas vizinhas.

O Secretário de Estado da província, Plácido Pereira, revelou que os ataques ocorreram em dois povoados situados nos postos administrativos de Lúrio e Chipene. “Em um dos povoados foram incendiadas 30 casas, enquanto no outro o número ascendeu a 15, forçando a deslocação de várias famílias”, disse, acrescentando que muitos dos deslocados se encontram agora concentrados na sede distrital de Memba e em Eráti, sendo que o processo de contabilização das vítimas está em curso.

Pereira informou que, até ao momento, não foram reportados mortos em consequência dos ataques. “Neste momento, não temos informação de vítimas mortais. O que sabemos é que houve uma destruição considerável de habitações e o deslocamento de populações”, declarou durante as celebrações do Dia da Paz.

Em declarações ao Jornal Rigor, o dirigente garantiu que as Forças de Defesa e Segurança actuaram prontamente e estão a perseguir os atacantes. “O Governo está ao lado das populações e compromete-se a garantir a sua segurança. A nossa mensagem é de coragem e força para as comunidades afectadas,” afirmou.

Este ataque é considerado o segundo maior incidente terrorista na província de Nampula, a seguir ao ocorrido a 6 de Setembro de 2022, também no posto administrativo de Chipene, onde insurgentes incendiaram um centro de saúde, uma igreja e a residência de irmãs católicas, resultando na morte da missionária italiana Maria de Coppi, de 83 anos.

A confirmação destes ataques suscita preocupações renovadas sobre a expansão da violência extremista para além das fronteiras de Cabo Delgado, fragilizando a segurança e a coesão social nas comunidades do norte de Moçambique.