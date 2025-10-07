Deslizamentos de terra na Índia causam mais de 20 mortes

Seguir MMO Notícias no Google



Fortes chuvas que atingiram a região de Darjeeling, no nordeste da Índia, resultaram em deslizamentos de terra que provocaram a morte de pelo menos 20 pessoas, segundo informações divulgadas por um membro do Parlamento.

Harsh V. Shringla, parlamentar da câmara alta indiana, comunicou na rede social X que “mais de 20 pessoas perderam a vida, segundo o último balanço”, destacando o isolamento de zonas inteiras nas áreas montanhosas e a destruição de estradas.

Os deslizamentos de terra e as inundações são eventos frequentes no sul da Ásia durante a época das monções, que se estende de Junho a Setembro. No entanto, especialistas alertam que as alterações climáticas estão a agravar a intensidade e a frequência destes fenómenos.

A presente época das monções tem sido marcada por um aumento significativo da precipitação, resultando em numerosas vítimas e danos consideráveis em vários países da região, incluindo a Índia e o Paquistão.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, expressou a sua profunda preocupação face às vidas perdidas, referindo-se a um acidente relacionado com uma ponte em Darjeeling. Modi não forneceu detalhes específicos sobre o incidente, mas fez questão de apresentar as suas condolências às famílias das vítimas, prometendo a assistência necessária por parte do Governo de Nova Deli.