Falsos agentes do SERNIC neutralizados em Pemba

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Cinco indivíduos foram detidos sob a acusação de se fazerem passar por agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) na província de Cabo Delgado. Os suspeitos alegadamente utilizaram essa falsa identidade para interpelar e extorquir cidadãos.

Quatro dos envolvidos já se encontram sob custódia do SERNIC, após serem neutralizados por alegadamente terem retirado à força um cidadão de um transporte público. Durante a ação, os falsos agentes algemaram a vítima e ameaçaram-na com a existência de um mandado de captura, conseguindo extorquir 18 mil meticais antes de a libertarem.

Dois dos indiciados admitiram ter algemado e retirado a vítima do autocarro, mas negaram que se tenham feito passar por agentes do SERNIC. Os outros indivíduos do grupo alegam ter estado apenas “no local errado, à hora errada”.

Fontes da Miramar apuraram que dois dos envolvidos são vigilantes de uma empresa de segurança privada e utilizaram algemas do serviço para realizar a coação que culminou na extorsão.

O SERNIC reafirmou que todos os seus agentes estão devidamente identificados e obrigados a exibir distintivos em qualquer abordagem. O caso já foi encaminhado ao Ministério Público, que iniciará o processo judicial pertinente.