KaTembe: Jovem de 31 anos morre carbonizado após ataque de criminosos

Um jovem de 31 anos foi encontrado carbonizado no interior de uma viatura da marca Toyota Ractis, na zona da KaTembe, cidade de Maputo.
De acordo com informações preliminares, o automóvel foi interceptado por um grupo de indivíduos ainda não identificados.
Após a abordagem, os assaltantes atearam fogo ao veículo com a vítima no seu interior. O corpo do jovem foi descoberto já em estado avançado de carbonização pelas autoridades locais.
A Polícia da República de Moçambique está a investigar as circunstâncias que rodeiam este crime, procurando esclarecer os eventos que levaram a esta tragédia.