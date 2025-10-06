Destaque Idoso de 60 anos detido em Maputo por falsificação de moeda estrangeira

Idoso de 60 anos detido em Maputo por falsificação de moeda estrangeira


Um homem de 60 anos foi detido na 15.ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique (PRM), localizada na cidade de Maputo, sob a acusação de câmbio ilegal e posse de notas falsas.

O suspeito, que se encontrava a realizar a conversão de moeda, recebeu 600 rands de um cidadão, dos quais parte se revelou ser contrafeita. A situação foi denunciada pela vítima, que prontamente alertou as autoridades sobre a irregularidade.

A porta-voz da PRM, Marta Pereira, informou que, após investigações, a polícia encontrou na posse do indivíduo a quantia de 3700 rands, destinados ao câmbio ilegal. O caso está a ser tratado segundo os trâmites legais apropriados para o devido esclarecimento da situação.

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