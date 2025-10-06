Idoso de 60 anos detido em Maputo por falsificação de moeda estrangeira

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Um homem de 60 anos foi detido na 15.ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique (PRM), localizada na cidade de Maputo, sob a acusação de câmbio ilegal e posse de notas falsas.

O suspeito, que se encontrava a realizar a conversão de moeda, recebeu 600 rands de um cidadão, dos quais parte se revelou ser contrafeita. A situação foi denunciada pela vítima, que prontamente alertou as autoridades sobre a irregularidade.

A porta-voz da PRM, Marta Pereira, informou que, após investigações, a polícia encontrou na posse do indivíduo a quantia de 3700 rands, destinados ao câmbio ilegal. O caso está a ser tratado segundo os trâmites legais apropriados para o devido esclarecimento da situação.