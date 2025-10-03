Avarias na rede deixam mais de 300 mil clientes da EDM sem energia

Seguir MMO Notícias no Google



A Electricidade de Moçambique (EDM) anunciou que avarias registadas na terça-feira (30), resultaram na interrupção do fornecimento de energia a aproximadamente 311 mil clientes em várias partes do país.

Segundo António Nhassengo, porta-voz da EDM, citado pela AIM, a maioria dos afectados, cerca de 286 mil, são clientes das cidades de Lichinga, Cuamba e Marrupa, na província de Niassa, bem como dos distritos de Guruè e Balama, nas províncias de Zambézia e Cabo Delgado. Adicionalmente, cerca de 25 mil clientes em Magoanine e nos bairros do distrito municipal Ka Mavota, na cidade de Maputo, também ficaram sem energia.

De acordo com Nhassengo, as avarias afectaram, em grande parte, a província de Niassa. “Houve também interrupção na cidade de Maputo, na estação 9, na zona de Magoanine, que causou a interrupção no fornecimento de energia a cerca de 25 mil clientes”, afirmou.

Para garantir a segurança das infraestruturas e minimizar os danos, a EDM foi forçada a interromper o fornecimento de energia em Magoanine e outras áreas da cidade de Maputo. “Iniciamos manobras ao nível da rede de distribuição para interligar os postos de transformação a partir de outras estações, de forma a assegurar a reposição gradual do fornecimento de energia aos nossos clientes”, explicou.

Graças ao trabalho realizado durante a noite de terça-feira, a EDM conseguiu restabelecer o fornecimento de energia, mas constatou que cerca de 5% dos 25 mil clientes afectados na cidade de Maputo ainda permaneciam sem energia. Nhassengo não descarta a possibilidade de existirem clientes que ainda não tenham recuperado o fornecimento, considerando que se podem tratar de casos isolados.

O porta-voz da EDM fez um apelo às famílias que continuam sem energia para contactarem a empresa através da linha de atendimento ao cliente. Além disso, destacou que a EDM está a desenvolver esforços para apurar a origem da avaria, uma vez que os defeitos nas infraestruturas são, geralmente, transitórios.

“Este foi um problema que afectou os nossos clientes e impactou negativamente as operações da EDM. Pedimos a compreensão dos clientes, especialmente da região norte do país. Continuamos a trabalhar para identificar a avaria que se registou na linha de alta tensão, tendo em conta que esta passa por zonas de difícil acesso, na mata adentro”, concluiu Nhassengo.

Até ao momento, a EDM não conseguiu calcular os custos dos prejuízos causados pela avaria. “O trabalho prossegue na linha de Gurué-Cuamba, pois não podemos repor o fornecimento enquanto não identificarmos a origem da avaria, sob risco de danificar os equipamentos. É ainda prematuro dizer a que horas a situação será normalizada”, acrescentou.

Na cidade de Maputo, a investigação revelou que a avaria foi originada por um defeito na rede de distribuição de média tensão, que comprometeu a segurança no fornecimento de energia.