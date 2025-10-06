Governo de Inhambane impede arranque da exploração de areias pesadas em Jangamo

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O Governo provincial de Inhambane decidiu travar o início da exploração e comercialização de areias pesadas na localidade de Jangamo.

A medida surge na sequência da necessidade de assegurar o reassentamento adequado das famílias que residem nas proximidades da área de exploração.

A Secretária de Estado em Inhambane, Bendita Lopes, reconheceu o potencial económico que este projecto apresenta para a província, mas enfatizou que a prioridade do executivo é garantir habitações dignas e serviços básicos de qualidade para as famílias afectadas.

“Temos plena confiança na seriedade do trabalho que está a ser realizado, mas é essencial que, nesta primeira fase, sejam garantidas casas para pelo menos setenta famílias. Assim, poderemos, em breve, beneficiar dos produtos da empresa”, afirmou Lopes.

A empresa Mutamba Mineral S.A., responsável pela exploração, já instalou uma planta industrial com a capacidade de processar 130 toneladas de areias pesadas por hora. Contudo, a infra-estrutura permanece inactiva até que o reassentamento das famílias residentes nas áreas de operação seja assegurado.