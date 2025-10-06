Suspeito de sequestro de menor morre após de ser espancado pela população em Chimoio

Suspeito de sequestro de menor morre após de ser espancado pela população...

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Um jovem de 30 anos, acusado de sequestrar um menor de 10 anos, faleceu no Hospital Provincial de Chimoio, onde foi admitido após ter sido brutalmente espancado pela população no distrito de Vanduzi.

A situação escalou a tal ponto que os cidadãos revoltados também vandalizaram um posto policial onde o suspeito se encontrava detido.

Após as agressões, o homem foi socorrido pela Polícia e transportado para a referida unidade sanitária. No entanto, de acordo com Juvenal Chithovele, Director Clínico do Hospital Provincial de Chimoio, o jovem não sobreviveu aos ferimentos provocados pela violência a que foi submetido.

Salienta-se que este incidente marca o segundo caso de linchamento no distrito de Vanduzi em apenas uma semana, seguindo-se a morte de um suposto ladrão de motos, queimado na zona de Seis Carros. As autoridades estão a investigar as circunstâncias desses acontecimentos alarmantes.