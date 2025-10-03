Surto de cólera em Tete provoca uma morte e mais de 150 casos

Surto de cólera em Tete provoca uma morte e mais de 150...

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A cidade de Tete, em particular o bairro de Mpáduè, encontra-se em estado de alerta devido a um surto de cólera. Este surto já resultou em uma vítima mortal e levou 21 pessoas a necessitarem de internamento, das quais 20 já receberam alta, enquanto uma permanece hospitalizada.

Desde o início da crise, há nove dias, foram contabilizados cerca de 150 casos cumulativos da doença.

O governador da província de Tete, Domingos Viola, informou que a origem do surto está relacionada com o consumo de água não potável, com os bairros de Mpáduè e Matundo a serem identificados como os principais focos da epidemia. Face a esta situação, são necessárias intervenções urgentes para melhorar as condições de saneamento básico na região.

Viola fez um apelo à população para adoptar práticas rigorosas de higiene, incluindo a lavagem frequente das mãos com água e sabão, o uso responsável e higiénico das latrinas e a cautela na escolha de alimentos, evitando aqueles que possam representar um risco de contaminação.