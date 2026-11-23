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O Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ) emitiu um comunicado esclarecendo que Shamir Mahomed Mendes, cujo nome foi relacionado com o processo n.º 52/2025-P, actualmente nos tribunais do país, é um estagiário da instituição e não um técnico jurídico ou defensor público. O IPAJ enfatiza que não autorizou qualquer participação de Mendes neste processo.

No documento, é afirmado que Mendes mantém uma ligação com o IPAJ apenas na qualidade de estagiário, o que não lhe confere poderes para actuar de forma independente em representação da instituição. Adicionalmente, o IPAJ assinala que não recebeu pedidos de assistência jurídica ou patrocínio judiciário em relação ao caso mencionado, não tendo dado autorização ao estagiário para prestar serviços dessa natureza.

O instituto explica que qualquer ação de Shamir Mahomed Mendes deve ser considerada uma responsabilização pessoal e não uma atribuição institucional. Mendes ingressou no IPAJ através de um concurso público, conforme o Diploma Ministerial n.º 90/2019, que estabelece o Regulamento de Inscrição e Estágio e o Regime Disciplinar dos Estagiários.

O estágio, com duração total de 16 meses, iniciou a 1 de Junho de 2026, com a conclusão prevista para 1 de Outubro de 2027. Até à data do comunicado, Mendes encontrava-se na primeira fase da formação, com um total de cinco meses e 18 dias de actividades. Segundo as normas do regulamento, as funções dos estagiários incluem a prestação de assistência jurídica e patrocínio judiciário a cidadãos em situação de vulnerabilidade, sempre sob a supervisão de um defensor público.

Ainda segundo o regulamento, a segunda fase do estágio, com duração de dez meses, permite a participação em audiências de discussão e julgamento como defensor oficioso, além da obrigação de prestar mensalmente consultas jurídicas e patrocínio judiciário em pelo menos quatro processos. Uma vez que Mendes ainda se encontra na primeira fase, o IPAJ reafirma que não está habilitado a participar em audiências na qualidade de defensor oficioso.

O comunicado também ressalta a inexistência de uma escala de serviços para assistência jurídica oficiosa no Tribunal Supremo, assim como a falta de solicitações por parte desta instância para patrocínios judiciários para indivíduos em situação de carência no processo em questão.

O IPAJ recorda que todos os estagiários estão sujeitos a deveres deontológicos e regulamentares, sendo obrigados a respeitar normas relacionadas ao exercício das suas funções. Entre as restrições previstas, destaca-se a proibição de usar o estágio para fins pessoais ou de terceiros, bem como a utilização indevida de documentos que comprovem a condição de estagiário ou do timbre do IPAJ em atividades não autorizadas.

A missão do IPAJ é garantir assistência jurídica e patrocínio judiciário a cidadãos economicamente carenciados, sem condições financeiras para contratar advogados. O instituto enfatiza que as suas intervenções são guiadas por critérios legais e regulamentares, não devendo ser confundidas com ações individuais não solicitadas e não autorizadas.