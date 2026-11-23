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A Autoridade Tributária de Moçambique (AT) realizou, na passada semana, a apreensão de 646 caixas de bebidas espirituosas da marca Gin London Dry, oriundas da República da África do Sul.

Esta acção insere-se nas operações de fiscalização e controlo aduaneiro, com o objectivo de mitigar práticas de evasão fiscal e outras infrações à legislação aduaneira.

A mercadoria apreendida, avaliada em 862.816,20 meticais, corresponde a um montante de 476.106,19 meticais em impostos devidos ao Estado. Para além deste caso, outras ações de fiscalização, executadas pela Divisão de Fiscalização de Selagem Obrigatória e Marcação de Combustível, resultaram na apreensão de diversas bebidas alcoólicas, incluindo cervejas e outras bebidas espirituosas de marcas variadas, devido à falta do selo de controlo fiscal, em violação do Diploma Ministerial n.º 64/2021, de 21 de Julho, associado ao n.º 18/2023, de 24 de Janeiro.

As apreensões adicionais incluíram produtos das marcas Heineken, Mayfair, London Dry Downing, Bernini, Lite, Castle Lager e 4th Street, em quantidades diversas. Estas operações refletem os esforços da AT para reforçar o controle da circulação e comercialização de mercadorias ilícitas em território nacional, protegendo assim as receitas do Estado e promovendo o cumprimento das obrigações fiscais e aduaneiras.

A AT reafirma o seu compromisso na intensificação das ações de fiscalização e contra o contrabando, bem como outras práticas prejudiciais aos interesses do Estado, em todo o território nacional.