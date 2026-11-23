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O Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, lançou no passado sábado a primeira pedra para a construção do novo edifício parlamentar na cidade de Mocuba, localizada na província da Zambézia. Este evento marca o início oficial das obras da futura sede da Assembleia da República.

A iniciativa insere-se no projecto de criação de cidades temáticas, cujo objectivo é descentralizar as instituições do Estado e fomentar o desenvolvimento de várias regiões do país, por meio da transferência gradual de serviços e instituições públicas. Durante a cerimónia, o Chefe do Estado salientou a escolha de Mocuba como local estratégico, sublinhando a sua relevância para o progresso nacional. O Presidente recordou que, nos primórdios da Independência, o distrito foi designado como Pólo de Desenvolvimento e Zona Económica Especial.

Daniel Chapo fez questão de agradecer as quatro bancadas parlamentares – FRELIMO, PODEMOS, RENAMO e MDM – pela sua adesão ao projecto, considerando a sua presença na ocasião um sinal de compromisso com a Unidade Nacional.

A presidente da Assembleia da República, Margarida Adamugi Talapa, destacou que a construção do novo edifício representa a realização de um sonho partilhado pelo Presidente e pelo povo moçambicano, defendendo que a obra deverá contribuir para a aproximação das diversas regiões e cidadãos do país.

A transferência gradual da sede do Parlamento de Maputo para Mocuba está contemplada no Manifesto Eleitoral de Daniel Chapo, apresentado em Setembro de 2024. Este passo integre a estratégia governamental de descentralização e desenvolvimento de capitais temáticas.

A cerimónia contou com a presença de líderes das quatro bancadas parlamentares, membros do Governo, representantes de órgãos de governação descentralizada, corpo diplomático, parceiros de cooperação, líderes tradicionais e a população local.