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O quinto dia do julgamento do antigo candidato presidencial Venâncio Mondlane arrancou nesta segunda-feira (23) com melhores condições de trabalho para os profissionais da comunicação social em frente ao Tribunal Supremo, em Maputo.

Em resposta ao calor intenso que atinge a capital moçambicana — com temperaturas chegando aos 40 °C —, o Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique (PRM) instalou, na tarde de domingo, uma tenda equipada com 36 cadeiras para abrigar os repórteres que acompanham as audiências ao ar livre.

A sessão desta segunda-feira é marcada pelo interrogatório conduzido pelo assistente do Ministério Público, Rodrigo Rocha, que actua igualmente como representante da Rede Viária de Moçambique (REVIMO), apontada no processo como uma das entidades lesadas pelas convocatórias de manifestações atribuídas ao arguido.