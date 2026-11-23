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O Governo de Moçambique entregou 87 embarcações de pesca artesanal, num total de 210 que estão a ser mobilizadas para auxiliar a recuperação do sector pesqueiro, face aos efeitos devastadores das cheias e do fenómeno El Niño.

A cerimónia decorreu na Praia de Bilene, na província de Gaza, e foi presidida pelo Ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Mito Albino, no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Pesca, este ano marcado pelo lema “Por uma pesca e aquacultura desenvolvida, responsável e sustentável”.

Das embarcações hoje entregues, 24 são destinadas aos pescadores do distrito de Bilene, seguidas de igual número para Limpopo, 16 para Manjacaze, 12 para Chongoene e 11 para Xai-Xai. As restantes 123 embarcações serão distribuídas em outras províncias das regiões Sul e Centro, que também foram afectadas pelas cheias.

A entrega incluiu ainda a disponibilização de 231 artes de pesca sustentáveis para os distritos de Massingir, Chókwè e Chibuto, num total de 1.193 unidades previstas para o país. No sector da aquacultura, a província de Gaza recebeu 20 gaiolas flutuantes, 50 toneladas de ração, mais de 79 mil alevinos e quatro cozinhas móveis. A nível nacional, prevê-se a distribuição de 204 toneladas de ração e 275 mil alevinos, com o propósito de assegurar a continuidade da produção e atender os operadores afectados.

Na sua intervenção, Roberto Mito Albino salientou que a entrega das embarcações marca o início de uma intervenção mais abrangente na componente pesqueira do Programa de Transformação Agrária, que faz parte da iniciativa PROSPERA, lançada pelo Governo no início deste mês. O governante destacou que esta medida representa uma oportunidade para melhorar as condições laborais dos pescadores e apoiar as famílias dependentes da actividade pesqueira.

Através desta iniciativa, o Executivo moçambicano visa reforçar a segurança dos pescadores, melhorar a conservação do pescado e facilitar o acesso a zonas de pesca mais distantes, contribuindo assim para a redução da pressão sobre os berçários naturais e promovendo a exploração sustentável dos recursos pesqueiros.