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O antigo candidato presidencial Venâncio Mondlane questionou a validade da principal prova apresentada pelo Ministério Público no julgamento que enfrenta no Tribunal Supremo, referente a uma suposta comunicação mantida com o seu falecido mandatário, Elvino Dias.

Em declarações à imprensa após o quarto dia de audiência, na sexta-feira (20), o político afirmou que a defesa solicitou há mais de um ano dados técnicos indispensáveis para autenticar a gravação — como data, local, números de telefone, código IMEI e identificação dos interlocutores — sem obter resposta da acusação, razão pela qual sustenta que o elemento é juridicamente inválido.

Mondlane criticou também a decisão do tribunal de deferir o pedido do Ministério Público para convocar um especialista do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) a fim de prestar esclarecimentos periciais sobre o áudio. Na visão do arguido, o órgão carece de imparcialidade para atuar como perito por estar subordinado ao próprio Ministério Público, defendendo que a análise deveria ser conduzida por especialistas independentes.

Apesar das contestações, o político avaliou que o interrogatório decorreu de forma tranquila, com cerca de 95% das perguntas da acusação já formuladas, e destacou que a exibição de vídeos em plenário permitiu contextualizar suas declarações durante as manifestações pós-eleitorais. Mondlane reiterou ainda confiança na sua inocência diante das acusações de terrorismo, associação para delinquir e subversão do Estado.